Zwei deutsche Basketballerinnen stehen kurz vor dem Einzug ins Endspiel der US-Profiserie WNBA. Doch in Las Vegas setzt es für Leonie Fiebich und Nyara Sabally einen Dämpfer.

New York (dpa) - Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben in der nordamerikanischen Profiliga WNBA mit dem Team von New York Liberty die erste Chance auf den Einzug in die Finalserie vergeben. Im dritten Halbfinalspiel bei den Las Vegas Aces unterlag New York 81:95 und führt in der Best-of-five-Serie nur noch 2:1. Das nächste Spiel der Serie ist am Sonntag. Sollte Las Vegas erneut daheim gewinnen, findet die entscheidende Partie am Dienstag in New York statt.

Fiebich brachte es in knapp 28 Minuten Spielzeit auf zehn Punkte. Sabally erzielte acht Zähler. Beste Werferin der Partie war Aces-Profi Jackie Young mit 24 Punkten. Die Aces waren zuletzt zweimal WNBA-Meisterinnen und bezwangen im Vorjahr im Finale New York. Bisher hat es noch kein Team in der Geschichte der Liga geschafft, einen 0:2-Rückstand in den Playoffs noch zu drehen.

Der Erfolg gegen New York war für Las Vegas der zwölfte Playoff-Heimsieg in Serie. Damit brachen die Aces den bisherigen Liga-Rekord. Entscheidend war ein 16:0-Lauf im dritten Viertel, als die Liberty 7:36 Minuten lang keinen Korb erzielten.