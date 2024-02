Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die anhaltenden Fan-Proteste schaden dem Fußball. Eine Besinnung ist nötig. Die Stimmen für eine neue Abstimmung mehren sich.

Es gab in der Geschichte der Bundesliga gewichtige Krisen. Da war der Bundesliga-Skandal in der Saison 1970/1971 mit manipulierten Spielen. Die Kirch-Pleite in Folge eines vor 20 Jahren abgeschlossenen