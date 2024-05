Die Rhein Neckar Löwen haben beim Final Four der European League den dritten Platz geholt. Die Mannschaft bezwang gestern in der Barclays-Arena in Hamburg Dinamo Bukarest knapp mit 32:31 (18:15). Der Titel ging an die SG Flensburg-Handewitt.

Auch ein Sieg im kleinen Finale kann große Freude bereiten. Die Spieler der Rhein-Neckar Löwen nahmen nach dem Erfolg gegen Dinamo Bukarest ein ausgiebiges Bad in der Menge. Die Fans im Löwen-Block