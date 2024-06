Die Sanierung und Neukonzeption des Erkenbert-Museums in Frankenthal ist ein Millionenprojekt. Weil bereits die weitere Planung, die aufgrund von Personalmangel in der Verwaltung ausgelagert wird, teuer wird, will die Stadt sich jetzt bei der Kommunalpolitik absichern.

Bei dem Neun-Millionen-Euro-Projekt, das ein zentraler Bestandteil des Stadtförderprogramms „Lebendige Zentren“ ist, kann Frankenthal mit Zuschüssen in Höhe von etwa acht Millionen Euro rechnen. Bis allerdings ein endgültiger Baubeschluss für das Sanierungsvorhaben fällt, wird die Stadt bereits einen hohen Anteil der Kosten zu zahlen haben, die sie selbst übernehmen muss. Um dieses Geld nicht zu verlieren, weil die Fraktionen es sich irgendwann doch noch anders überlegen, will die Verwaltung jetzt einen Grundsatzbeschluss der Gremien, dass an den grundsätzlichen Sanierungsplänen festgehalten wird. Das geht aus Unterlagen hervor, mit denen sich zunächst die zuständigen Fachausschüsse und am Mittwoch, 26. Juni, schließlich der Stadtrat befassen werden. Weder in der Vergabestelle noch im Bereich Gebäude und Grundstücke gibt es laut Verwaltung ausreichend Personal für die anstehenden Verfahrensschritte. Neben einem Fachanwalt für die Ausschreibung der Arbeiten soll deshalb ein externer Projektsteuerer als Bauherr beauftragt werden. Geschätzte Kosten: mindestens 500.000 Euro.