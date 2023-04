Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So schlecht haben die Eulen Ludwigshafen noch nie in der Bundesliga gespielt. 11:29 (6:13) fertigt die HSG Wetzlar die Ludwigshafener ab. Für die Mittelhessen war es der höchste Sieg in der Bundesliga-Vereinshistorie. Die Klatsche wird Ben Matschke nicht vergessen, sagt er. Die sportliche Demontage war aber nicht der einzige Schock für die Eulen.

Die Hiobsbotschaften erreichten die Eulen Ludwigshafen in kurzen Abständen. Da fällt Vizekapitän Jonathan Scholz (29) aus, weil die Wadenverletzung wieder aufgebrochen ist. Den Muskelfaserriss