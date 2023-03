Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Verfolger TC Großhesselohe verlor am Freitag bei Kurhaus Lambertz Aachen 2:4. Die Mannheimer Mannschaft war so einen Spieltag vor Ende der Bundesliga-Saison zum dritten Mal in Serie deutscher Meister. Gegen den Rochusclub Düsseldorf hieß es am Ende 4:2.

Kurz vor 19 Uhr war der Titel plötzlich greifbar nahe. Philipp Kohlschreiber und Dennis Novak vom TC Großhesselohe verloren ihr Doppel in Aachen, in dem Moment war klar, das Grün-Weiss