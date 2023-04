Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erstes Saisonheimspiel für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga – und das erste seit März 2020 (!) mit Fans. 5854 Zuschauer sahen am Freitagabend den 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)-Sieg gegen die Nürnberg Ice Tigers. Ein Neuzugang deutete seine Klasse an, und der Held des Abends atmete auf.

Der Adler-Siegtorschütze durfte sich im turbulenten Schlussdrittel regelrecht warmschießen. Es war beileibe nicht seine erste Chance, aber Geduld und eine hohe Frusttoleranz zahlen sich