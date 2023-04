Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit dieser Saison spielt Azat Valiullin beim Bundesliga-Aufsteiger HSV Hamburg. Davor war er drei Jahre lang bei den Eulen Ludwigshafen. Am Donnerstag (19.05 Uhr) kehrt der Rückraumspieler für das Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen in die Region zurück. Es sind keine einfachen Tage für den Russen.

Der Krieg in der Ukraine, die russische Invasion, beschäftigt auch den 31-Jährigen intensiv. „Es ist eine menschliche Katastrophe, was gerade in der Ukraine geschieht“, sagte