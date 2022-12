Die Zeit macht auch vor Dirk Schuster nicht Halt. An diesem Donnerstag feiert der Cheftrainer des Zweitligisten seinen 55. Geburtstag. Ein weiterer Testgegner steht fest.

„Ein bisschen reflektieren, am Abend mit der Familie essen gehen, das war’s“, sagte Schuster der RHEINPFALZ. Schon am Montag nehmen die Roten Teufel die Rückrundenvorbereitung mit zwei Einheiten wieder auf. Tags darauf hebt das Flugzeug ab Richtung Belek, wo bis zum 11. Januar das Trainingslager stattfindet. Für dieses hat der FCK inzwischen auch einen zweiten Testgegner ausfindig gemacht: Neben 1860 München (8.1.) trifft Schusters Elf auf den ungarischen Erstligisten Mezökövesd-Zsory SE (5.1.).

Ob der FCK mit Winterzugängen in die Türkei reist, ist offen. Schuster ist allerdings guter Dinge, bis zum kommenden Dienstag Personalien verkünden zu können, womöglich auch Vertragsverlängerungen. In die Causa Nicolai Rapp könnte Bewegung kommen. Werder Bremen, Arbeitgeber des aus Heidelberg stammenden Mittelfeldspielers, hat mittlerweile verkündet, sich ein für den Spieler und den Klub attraktives Angebot anhören zu wollen. Schuster hat das Interesse an dem 26-Jährigen mehrfach bestätigt, so auch jetzt: „Wir hatten sehr intensive Gespräche bis an die Weihnachtszeit heran.“ Auch der SV Sandhausen soll an Rapp interessiert sein.