Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr als 7000 Fans begleiten den 1. FC Kaiserslautern und sorgen für eine Volksfeststimmung – vor und während der Partie. Nach dem Schlusspfiff jubeln die wenigen Anhänger des SV Wehen Wiesbaden über einen 2:1-Sieg der eigenen Mannschaft.

Es hatte etwas von einer freundlichen Übernahme, was sich schon weit vor dem Anpfiff in der Brita-Arena in Wiesbaden ereignete. Mit einem Lächeln im Gesicht und der Entschlossenheit,