Der Fokus von Ben Matschke, dem Trainer des Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen, lag vor der Saison auf den direkten Duellen gegen die ebenfalls abstiegsgefährdeten Mannschaften. Denn in dieser Saison zählt in diesen Aufeinandertreffen der direkte Vergleich – sollten am Saisonende zwei Mannschaften punkt- und torgleich sein. Am Sonntag war das Spiel gegen Aufsteiger Tusem Essen eben so ein wichtiges Abstiegsduell. Das haben die Eulen nun gegen Essen mit 25:26 (10:11) verloren.

Es war eine schmerzliche Niederlage. Eine Niederlage, die völlig verdient ist. „Uns fehlte die Überzeugung im Abschluss“, sagte Matschke: „Die Spieler hatten nicht das Vertrauen heute.“ Ludwigshafen führte nur zweimal (5:4, 13. und 15:14, 42.). Essen spielte unbekümmert und frech. Der Aufsteiger war spritziger, machte weniger Fehler und hatte in Torwart Sebastian Bliss einen sehr starken Rückhalt. Die Gastgeber agierten ohne Biss, waren in Überzahlsituationen zu harmlos. Sogar eine doppelte Überzahl, also zwei Spieler mehr (50. bis 52.), blieb für die Ludwigshafener ohne Torerfolg. „Jeder von uns kann mehr“, betonte Eulen-Spielmacher Dominik Mappes.

