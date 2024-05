Die Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen steht für Probleme, die es offenbar zunehmend überall in Rheinland-Pfalz gibt: Viele Kinder verstehen nicht genügend Deutsch für den Regelunterricht. Die Opposition befürchtet eine „Grundschulkrise“. Die Landesregierung tut nach eigenem Dafürhalten eine ganze Menge, um die zu verhindern, und will die Kommunen stärker in die Pflicht nehmen.

