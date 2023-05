Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie in jedem Sommer: In der Halle kühl, draußen heiß. Die Fans versuchen, sich die Gesichter der neuen Spieler zu merken. Und die sind – wenn sie aus Nordamerika kommen – meist noch ohne ihre Familien in Mannheim. Aus der NHL ist ein Jungstar als Gast dabei.

Der Rückkehrer war einfach nur froh, wieder (fast) zu Hause zu sein. Und ein Neuzugang kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Stefan Loibl und Matt Donovan genossen das erste Adler-Eistraining