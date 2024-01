Die Handball-EM hat die SAP-Arena wieder verlassen, prompt stehen den Adlern Mannheim in ihrem Eishockey-Wohnzimmer vier Heimspiele in Folge bevor.

Zum Auftakt kommt am Freitag (19.30 Uhr) der aktuelle Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga, ehe am Sonntag (14 Uhr) zum zweiten Familientag die Düsseldorfer EG zu Gast sein wird. Ein trauriges Thema trübt die Vorfreude auf die Heimauftritte abr etwas.

Das am Mittwoch verkündete vorzeitige Karriereende von Tyler Ennis (34) nahm Adler-Trainer Dallas Eakins emotional mit. „Zunächst war ich überrascht, aber nach einem etwa zweistündigen Gespräch mit ihm verstehe und unterstütze ich seine Entscheidung voll und ganz“, sagte er. „Tylers Erfahrung, Arbeitsmoral und Persönlichkeit werden in unserer Umkleidekabine und in unserer Organisation fehlen. Wir sind stolz auf Tyler, dass er seinem Herzen folgt und diese mutige, persönliche Entscheidung getroffen hat“, ergänzte Eakins, der auch Sportmanager der Adler ist.

Nur sieben Spiele für Mannheim

Ennis war Ende Oktober nach Mannheim gekommen. Er konnte für die Adler nur sieben Partien bestreiten. Eine schwere und dem Vernehmen nach komplizierte Nackenverletzung, erlitten im CHL-Spiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers, war letztlich ausschlaggebend für Ennis’ Entschluss, seine durchaus eindrucksvolle Karriere zu beenden.

Im Freitagsheimspiel gegen Tabellenführer Fischtown Pinguins Bremerhaven können die Adler wohl wieder auf die Stürmer Kris Bennett und Simon Thiel setzen.