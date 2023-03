Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn der 1. FC Kaiserslautern am Samstag (13.30 Uhr) gegen den SC Verl antritt, gibt es eine Premiere: Vor Anpfiff geht das neue e-Sport-Team des FCK zum ersten Mal in Loge sieben des Fritz-Walter-Stadions live auf Sendung. Dass die Idee des Vereins, Konsolenspieler zu suchen, die die Roten Teufel auf dem virtuellen Rasen von Fifa vertreten, so gut ankommen würde, damit hatten selbst die Organisatoren nicht gerechnet.

„Das ist eingeschlagen wie eine Bombe“, sagt Vereinsmanager Jonas Bohrmann. Nach dem Aufruf über die sozialen Netzwerke gingen rund 1000 Bewerbungen bei der Agentur NMS Sports ein, die den Verein