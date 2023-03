Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 1. FC Kaiserslautern hat dem Primus aus Magdeburg die Stirn geboten. Diese Stabilität ist auch für das nächste besondere Spiel wichtig.

Der FCK hat Platz zwei in der Dritten Fußball-Liga behauptet, die Saarbrücker Niederlage am Sonntag in Wiesbaden hat den Roten Teufeln zusätzlich in die Karten gespielt.

Trainer