Was für ein putzmunteres Spiel! Deutschland trennt sich am Samstag 31:31 von Ungarn. Ein Rückkehrer macht Werbung in eigener Sache.

Für seine Verhältnisse lehnte sich Bundestrainer Alfred Gislason am Freitag weit aus dem Fenster. „Juri hat eine große Zukunft bei uns in der Nationalmannschaft“, sagte Gislason