Weiterhin einige offene Personalfragen gibt es beim 1. FC Kaiserslautern vor dem Drittliga-Derby gegen den 1. FC Saarbrücken am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport, SWR, Liveblog auf rheinpfalz.de). Während Alexander Winkler und Anil Gözütok gesperrt fehlen und Kevin Kraus seinen Muskelfaserriss noch nicht auskuriert hat, ist auch der Einsatz der angeschlagenen Jean Zimmer (Adduktorenbeschwerden), Felix Götze, Marvin Senger (beide muskuläre Probleme) und Tim Rieder (Hüftprellung) fraglich. Klagen will FCK-Trainer Marco Antwerpen deswegen aber nicht: „Wir haben angeschlagene Spieler, sind dementsprechend bemüht eine Aufstellung für Samstag zu finden.“ Mit Blick besonders auf die Sorgen in der Defensive und Gedankenspielen von Medienvertretern um eine Dreierabwehrkette meinte der Trainer am Donnerstag: „Ich gehe davon aus, dass wir zwei Innenverteidiger auf dem Platz haben werden.“

Kräftezehrende englische Woche

Die vergangene englische Woche mit dem 3:1-Heimsieg gegen Halle sowie den Unentschieden gegen den FSV Zwickau (2:2) und beim VfB Lübeck (1:1) habe viel Kraft gekostet. „Wir mussten viel Energie in die Spiele reinbringen. Dementsprechend mussten wir nun auch das Training anpassen. Wir sind bemüht, dass bis Samstag die Akkus wieder aufgeladen sind“, sagte der Trainer.

Er will im Derby gegen den Tabellenfünften aus dem Saarland in erster Linie auf die eigenen Stärken schauen. „Saarbrücken ist in der Lage, Tore zu erzielen, sehr offensiv zu spielen. Darauf bereiten wir uns vor, versuchen aber gerade in einem Heimspiel zunächst unser Spiel auf den Platz zu bringen“, betonte der 49-Jährige. Der FCS hat in 31 Spielen 54 Tore erzielt, aber auch 44 Gegentreffer kassiert. Eindruck haben bei Antwerpen wie bei der Mannschaft die weit über 100 Mails von FCK-Fans mit aufmunternden Worten hinterlassen. Die Nachrichten liegen ausgedruckt in der Kabine. „Die Spieler lesen das. Das pusht uns und gibt uns Kraft. So etwas sind überragende Aktionen.“

Provokation vor dem Derby

Alles andere als überragend ist dagegen das, was in der Nacht auf Donnerstag unweit des Fritz-Walter-Stadions „aufgebaut“ worden ist: Mit einem kleinen Friedhof und mit einem aufgestellten Kindersarg sowie einem Banner sollte so wohl vor dem Derby von saarländischer Seite aus provoziert werden. Antwerpen fand dafür deutliche Worte: „Solche Aktionen sind geschmacklos. So etwas sollte man keine Aufmerksamkeit zollen. Wir ziehen Motivation aus der sportlichen Rivalität. Das ist der richtige Weg.“