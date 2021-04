Der 1. FC Kaiserslautern, abstiegsbedrohter Fußball-Drittliga-18., hat vor dem Derby am Samstag (14 Uhr) gegen den 1. FC Saarbrücken gehörige Personalsorgen. Kapitän Jean Zimmer (Adduktorenbeschwerden) und Felix Götze (muskuläre Probleme) im Mittelfeld sowie die Defensivspieler Marvin Senger (muskuläre Probleme), Tim Rieder (Hüftprellung) und Kevin Kraus (Muskelfaserriss) sind für die Partie fraglich. Carlo Sickinger ist am Dienstag wieder ins Teamtraining eingestiegen, der 23 Jahre alte Defensivspieler könnte erstmals wieder dabei sein.

Bus muss neu foliert werden

Etwas abbekommen hatte auch der Mannschaftsbus des FCK. Das in der Nacht vor dem Spiel in Lübeck (1:1) von Anhängern des dortigen VfB beschmierte Gefährt muss eine neue Folie über die Außenhaut bekommen. Der Bus soll möglichst nächste Woche in einem neuen, sauberen Design präsentiert werden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten Lübeck-Fans das FCK-Wappen auf dem Bus übertüncht, groß „VfB“ aufgesprüht. Lange indes prangte jener Schriftzug nicht am Bus. Der FCK-Fanclub Nordic Devils aus Hamburg, der ohnehin einen Abstecher ans Teamhotel unternehmen wollte zum Mutmachen, hängte zu dem „Kämpfen, siegen“-Plakat vor dem Quartier zwei zusätzliche Transparente auf: am Bus über die nächtlichen Schmierereien von VfB-Fans – „Kaiserslautern“ und „1. FCK“.