Überraschend und unter vielen Tränen trat Max Eberl Anfang des Jahres als Sportdirektor in Gladbach zurück. Erschöpfung vom brutalen Fußballgeschäft, hieß es. Mediale Aufmerksamkeit, Verständnis und Respekt waren riesig. Doch wie glaubwürdig ist sein Zusammenbruch noch, wenn er nun kurz vor einem Engagement beim Feindbild RB Leipzig steht. Die Fans finden harsche Worte für den Ex-Liebling.