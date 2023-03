Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schweden schnuppert am ersten Titel seit 1999, aber Dänemark ist der alte und neue Weltmeister. In einem spektakulären Endspiel des „Corona-Turniers“ in Ägypten unterstreicht Niklas Landin seine Ausnahmestellung. Der aktuell beste Handballer des Planeten ist im entscheidenden Moment zur Stelle.

Andreas Palicka steht als bester Torhüter der Weltmeisterschaft in Ägypten im Allstar-Team, doch der Schwede war nicht der beste Torhüter im finalen Match der globalen Welttitelkämpfe