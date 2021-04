Kehrt Jean Zimmer zum 1. FC Kaiserslautern zurück? Weiterhin laufen die Gespräche. Beim Drittligisten geht der Blick unabhängig dieser Personalie auf das schwere Auswärtsspiel beim SC Verl. Einer kann dieses trotz der schwierigen Situation mit einem guten Gefühl angehen.

Der 27-jährige Jean Zimmer möchte zurück zum FCK, zu seinem Herzensverein. Der gebürtige Bad Dürkheimer, der in Landstuhl aufgewachsen ist, hat den Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf gebeten, ihn in Richtung Betzenberg ziehen zu lassen. Zwischen beiden Vereinen laufen die Gespräche. Der Außenbahnspieler ist nach RHEINPFALZ-Informationen bereit, auf einen beträchtlichen Teil seines Gehalts zu verzichten. Weil aber der FCK-Kader momentan ohnehin noch groß und teuer ist, sind die Gespräche zum Thema Finanzierbarkeit größerer Transfers/Leihen nicht einfach. Denkbar ist eine Lösung auf Leihbasis.

Gut möglich, dass nun aber alles recht schnell geht. Für die Roten Teufel steht am Samstag (14 Uhr) beim SC Verl die nächste Partie an. Der Aufsteiger belegt mit 25 Punkten aus 16 Spielen Rang sieben. Am Freitag zeigte die Mannschaft von Trainer Guerino Capretti Moral, kam nach einem 0:2-Pausenrückstand bei Waldhof Mannheim noch zu einem 2:2. Der SC Verl muss bereits am Dienstagabend (19 Uhr) wieder ran – zu einem Nachholspiel bei der SpVgg Unterhaching.

Winklers starke Rettungstat

Dort kennt sich Alexander Winkler bestens aus. Fast seine komplette Profilaufbahn verbrachte er bei der SpVgg, bis er im Sommer zum 1. FC Kaiserslautern wechselte. Dort sollte er zu einer wichtigen Stütze, einer Führungsfigur werden. Doch der Start war schwierig, der Innenverteidiger zog sich einen Rippenbruch zu, fiel lange aus. Am Samstag beim 0:0 gegen Viktoria Köln bestritt er nun sein zweites Ligaspiel über 90 Minuten für die Roten Teufel, machte seine Sache gut und hatte einen wesentlichen Anteil daran, dass hinten die Null stand.

Allen voran mit seiner großartigen Rettungsaktion in der 63. Minute, als er den Schuss des freistehenden Kevin Holzweiler mit einer Grätsche blockte. „Ich habe mir gedacht, mit vollem Einsatz reinspringen, hoffentlich schießt er mich ab“, sagte der 28-Jährige nach der Partie über diese Aktion. Natürlich wäre es auch ihm lieber gewesen, im ersten Ligaspiel des Jahres hätte beim FCK nicht nur hinten die Null gestanden, sondern die Lauterer wären als Sieger vom Platz gegangen. „Nach vorne hat uns die Durchschlagskraft gefehlt“, bilanzierte Winkler. Das alte Problem der Roten Teufel.

Ab Rückrunde fünf Wechsel

Mit dem Start der Rückrunde am 22. Januar dürfen die Drittligisten pro Spiel fünf Auswechslungen vornehmen. Das DFB-Präsidium stimmte einem Antrag des Liga-Ausschusses zu. FCK-Trainer Jeff Saibene ist ein Befürworter von fünf Wechseln: „Es sind spezielle Zeiten, wir haben viele Spiele, viele englische Wochen. Man muss bei den Jungs auf die Gesundheit schauen.“