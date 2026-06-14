Das englische Darts-Duo Luke Littler und Luke Humphries wird der Favoritenrolle bei der Team-WM gerecht. Im Finale lassen sie den Niederländern Michael van Gerwen und Gian van Veen keine Chance.

Frankfurt/Main (dpa) - Darts-Wunderkind Luke Littler hat England zum Triumph bei der Team-Weltmeisterschaft in Frankfurt am Main geführt. Zusammen mit Luke Humphries setzte sich der Weltranglistenerste im Finale gegen die Niederländer Michael van Gerwen und Gian van Veen mit 10:5 durch. Für den 19 Jahre alten Littler ist es der erste Titel bei der Team-WM, Humphries gewann bereits vor zwei Jahren - damals noch an der Seite von Michael Smith.

Nach einem ausgeglichenen Beginn setzten sich die Topfavoriten aus England in dem Traumfinale ab, indem sie fünf Legs in Folge für sich entschieden und damit 6:2 führten. Auch danach dominierten Einzel-Weltmeister Littler und Humphries das Geschehen. Die beiden erhalten für den Sieg 100.000 britische Pfund und damit circa 115.000 Euro.

Schindler/Pietreczko ohne Chance im Viertelfinale

Das deutsche Darts-Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko war wenige Stunden zuvor im Viertelfinale an den Niederländern gescheitert. Gegen den früheren Weltranglistenersten van Gerwen und Vizeweltmeister van Veen mussten sich die beiden deutlich mit 4:8 geschlagen geben. Im Vorjahr hatten Schindler/Pietreczko noch das Halbfinale erreicht und auf dem Weg dahin im Achtelfinale sensationell Littler/Humphries aus dem Turnier geworfen.

Für Schindler/Pietreczko waren die Niederlande der erste echte Gradmesser im Turnier. Die Deutschen starteten gut in die Partie, lagen mit 2:0 in Führung. Dann aber drehte Oranje auf. Deutschland hatte in der Gruppenphase gegen die Philippinen (4:0) sowie Neuseeland (4:2) souverän gewonnen und im Achtelfinale Tschechien (8:6) bezwungen.

Deutschland wartet weiter auf ersten Titel bei Team-WM

Gegen die Niederlande war erwartungsgemäß Endstation. Deutschland wartet damit weiter auf den ersten Titel beim sogenannten World Cup of Darts. Insgesamt war die Team-WM mit einem Preisgeld in Höhe von 500.000 britischen Pfund (etwa 580.000 Euro) dotiert. Schindler/Pietreczko erhielten immerhin noch rund 23.000 Euro.