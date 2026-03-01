Der SV Nanz-Dietschweiler darf sich nach dem Sieg über Kurzzeit-Tabellenführer SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler nun selbst wieder Spitzenreiter nennen.

Nicht nur bei den Nordpfälzern war man mit dem Verlauf des zweiten Spieltags im neuen Fußballjahr nicht ganz zufrieden: Auch beim FV Kindsbach herrscht Ernüchterung: Die Mannschaft wartet inzwischen seit Oktober auf einen Sieg und musste sich am Sonntag auch der gut aufgelegten SG Portuguesa Kaiserslautern - FCK III geschlagen geben.

SV Nanz-Dietschweiler - SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler 2:1. In einem packenden und bis zur letzten Minute spannenden Spitzenspiel ging der SVN als verdienter Sieger vom Platz. Bereits in der ersten Halbzeit erspielten sich die Einheimischen viele Chancen gegen einen tiefstehenden Gegner. So in der 22. Minute, als Daniel Stemmler aus aussichtsreicher Position knapp die Führung verpasste. In der 43. Minute war es dann aber doch so weit: Ein Kopfball von Yannick Mahl fand nach Vorarbeit von Paul Göttel den Weg ins Netz zur 1:0-Pausenführung. Mit Wiederanpfiff wurden die Gäste offensiver. Nach langen Einwürfen und Freistößen kreuzten sie immer wieder gefährlich im Strafraum auf. Doch der Erfolg stellte sich auf der Gegenseite ein, als Yannick Mahl den Torhüter erfolgreich anlief und der Pressball in der 87. Minute zum 2:0 führte. Die Gäste steckten nicht auf, und im Anschluss an eine Ecke traf Enes Ulkü (90.+2) zum 1:2. Ein Schuss von Gästeakteur Fabian Schmitt fand kurz vor Schluss nur den Pfosten, sodass es bei dem knappen Vorsprung blieb.

SV Mackenbach - SG Eppenbrunn 2:2. Die Gastgeber erkämpften sich bravourös gegen die favorisierten Gäste einen verdienten Punkt. Bereits nach 15 Minuten führte Mackenbach durch Tore von Marvin Schnepp (11.) und Yannick Brill (15.) mit 2:0. Bastian Brauner schlug in der 22. Minute zurück zum Anschlusstreffer und in der 30. Minute zum Ausgleich. In der Folge waren die Gäste spielerisch überlegen, doch die tapfer kämpfender SVM steckten nicht auf und errangen einen verdienten Punkt.

FV Kindsbach - SG Portuguesa Kaiserslautern/FCK III 1:4. Im ersten Durchgang hielt das Kellerkind vor heimischer Kulisse gegen den Aufstiegsaspiranten gut dagegen. Vor der Pause traf Romario Monteirinho zur Gästeführung (36.). Nach dem Seitenwechsel legte Ricky Pinheiro den zweiten Treffer der „FCK-Portugiesen“ nach (50.). Die weiteren Treffer von Janik Abreu (71.) und Ricky Pinheiro (75.) sorgten für die Entscheidung. Fabio Appelshäuser betrieb letztlich Ergebniskosmetik (77.).

VfR Kaiserslautern - TSG Kaiserslautern 1:2. Am Ende ist es eine bittere Niederlage für das Tabellenschlusslicht. Der noch sieglose VfR hielt im Stadtderby gut mit und verbuchte einige Möglichkeiten. Am Ende fehlte nur ein Treffer zur Punkteteilung. Bitter ist auch der erste Gegentreffer, den es für den VfR gab: Ein Freistoß von Luis Perez (40.) sprang aufgrund des Platzes noch überraschend vor Keeper Alexander Jäger auf und landete so im Netz des VfR zur 1:0-Pausenführung. Erneut Perez (51.) erhöhte dann kurz nach der Pause aus der Distanz zum 2:0. Die Gastgeber zeigten sich weiter offensiv und kamen durch einen Volleyschuss von Timon Cronauer (59.) noch einmal heran. Zu mehr reichte es aber nicht mehr.

SV Katzweiler - VfB Reichenbach 1:1 . Der SVK punktet erneut im Kampf gegen den Abstieg. Gegen den VfB legten sie einen guten Start hin und markierten mit einem Elfmetertreffer von Mike Schneider (29.) auch folgerichtig die Führung. Vor dem Pausenpfiff stellte allerdings David Hach (38.) per direkt verwandelter Ecke die Partie wieder auf Null. Im zweiten Abschnitt blieb die Begegnung überwiegend ausgeglichen. Weitere Treffer fielen nicht.

SV Alsenborn - TSG Wolfstein-Roßbach 1:1. Die Gastgeber waren gut im Spiel, erarbeiteten sich Chance um Chance, mussten aber nach einem frühen Gegentreffer lange um einen Punkt zittern. Erst in der 90. Minute folgte die Erlösung. Dabei war es bereits in den ersten Minuten der SVA, der die Führung schon auf dem Fuß hatte. Im Gegenzug kamen die Gäste allerdings zu einem guten Spielzug, der in einem Elfmeter mündete. Johannes Schell (3.) trat an und verwandelte zur 1:0-Führung. Die Heimelf blieb weiter dran und scheiterte zweimal am Pfosten. Erst ein langer Ball und ein unnachgiebiger Julien Riedl (90.) sorgten kurz vor Schluss noch für den Ausgleich. Knapp wurde es am Ende aber doch noch mal: Nach einem Kopfball der Gäste stand nur die Latte der erneuten „Rowos“-Führung im Weg.

SV Palatia Contwig - FC Rodalben 1:2. Auf dem heimischen Kunstrasen zeigte der Gastgeber eine schwache Mannschaftsleistung. Nicht unverdient triumphierte der FC Rodalben nach Toren von Lachuno Moumi (17.) und Elias Hakim (75.). Die Heimelf zeigte zu viele Fehlpässe und war zu ungenau im Offensivspiel. Im zweiten Abschnitt hatte Contwig nur noch eine Tormöglichkeit, die aber die clever verteidigenden Gäste erfolgreich verteidigten.