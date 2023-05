Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lennart Nies, Marcel Job und Florian Schlindwein vom TV Maikammer nahmen erstmals an den Berglauf-Europameisterschaften der Senioren teil. Am Ende reisten sie mit sechs EM-Silbermedaillen wieder in Pfalz.

Damit überhaupt eine Mannschaft zustande kam, unterbrach sogar einer der „Bergziegen“ seinen beruflichen Aufenthalt in Ruanda.

Im Ziel fehlten ihnen die Worte. Das gleich in zweierlei Hinsicht.