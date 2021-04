Zweifache Europameisterin war sie 2019 in Gent, damals noch in der Juniorenklasse. Jetzt greift Alessa-Catriona Pröpster (19) erneut nach EM-Medaillen in Italien – in der U23-Klasse. „Mir geht es momentan echt sehr gut“, funkte sie gestern per WhatsApp aus Fiorenzuola. Dort beginnen heute die kontinentalen Titelkämpfe.

Es gab ein wenig Hickhack um die Austragung der Europameisterschaften, die in Forli vorgesehen waren, nun aber auf der 400 Meter langen Freiluftbahn in Fiorenzuola stattfinden. Diese Piste ist sicherlich für alle Teilnehmer gewöhnungsbedürftig, und doch sind die äußeren Bedingungen nur in einer Hinsicht von Belang: Funktioniert der Zeitplan bis Dienstag aufgrund der Coronavirus-Pandemie und passt es atmosphärisch?

Kein „Grimm“ wegen Vereinswechsel

Alessa Pröpster jedenfalls ist heilfroh, wieder an solch großen Rennen teilnehmen zu können. Ziemlich viel ist seit dem Ende der vergangenen Saison passiert, in der sie zwei Europa- und zwei Weltmeistertitel holte. Im Dezember musste sie am Sprunggelenk operiert werden, im Frühjahr machte sie am Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern, der Eliteschule des Sports, ihr Abitur, am 1. September begann sie ihre Ausbildung bei der Bundespolizei in Kienbaum und seit Montag startet sie für den RV Offenbach. Ihrem alten Verein RSC Ludwigshafen hat sie den Rücken gekehrt. „Die Sache war auf drei Jahre angelegt. Für uns war klar, dass nach ihrem Abitur eine neue Lage entstehen wird“, sagte Dieter Schneider, einer der Vorsitzenden des RSC Ludwigshafen. „Wir drücken ihr weiterhin die Daumen, wir hegen wegen des Wechsels keinen Grimm.“

Ziegler attestiert gute EM-Form

„Ich wechselte den Verein, weil ich einfach zu meinem Sponsor und guten Freund Heiko Handke in den Verein wollte. Wir haben wirklich ein sehr freundschaftliches Verhältnis“, begründete Pröpster ihren Schritt. Beim RV Offenbach fahren in Luca Spiegel und Torben Osterheld auch zwei Rennfahrer, die mit Pröpster dem Bahnteam Rheinland-Pfalz angehören. Dessen Teamchef Frank Ziegler attestiert seinem Schützling eine gute EM-Form: „Die Werte zeigen, dass Alessa wieder auf dem gleichen Stand wie 2019 ist. Für sie war es nach bestandenem Abitur ein Befreiungsschlag, dass sie den Ausbildungsplatz in Kienbaum bekam.“ Von dort sind es nur 50 Kilometer zur Radrennbahn in Frankfurt/Oder, und nicht mehr 750 Kilometer aus der Pfalz an die polnische Grenze.

Zwei Mal am Start

In Fiorenzuola fährt Pröpster zwei Disziplinen: Zusammen mit den beiden Weltmeisterinnen Lea-Sophie Friedrich und Pauline Grabosch den Teamsprint am Freitag und dann zum Abschluss am Dienstag das Keirin. „Das Ziel ist, im Teamsprint aufs Podest zu fahren und vielleicht sogar den Titel zu holen. Im Keirin kann ich es nicht einschätzen, aber unter die ersten Sechs zu kommen, wäre schon echt schön“, umriss Alessa Pröpster ihre Aufgabenstellung.

Aus der Pfalz ist eine zweite Athletin am Start: Lea Waldhoff (RIG Vorderpfalz), die am HHG ins Abiturjahr gegangen ist, startet im Scratch, Omnium und Madison.