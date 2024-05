Die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Tschechien für eine Überraschung gesorgt. Das Team um den NHL-Profi Marco Rossi gewann am Donnerstag gegen Finnland durch einen Treffer in letzter Sekunde mit 3:2 (0:2, 1:0, 2:0).

Prag (dpa) - Benjamin Baumgartner traf 0,2 Sekunden vor der Schlusssirene zum viel umjubelten Siegtreffer. Die Österreicher standen beim 6:7 gegen Kanada bereits vor einer Sensation, als sie einen 1:6-Rückstand aufholen konnten. Erst in der Verlängerung gelang dem Titelverteidiger doch noch das 7:6.