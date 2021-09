Fehlstart für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockeyliga. Bei den Straubing Tigers unterlag der Titelaspirant verdient mit 2:4 (1:2, 1:1, 0:0). Eine Unaufmerksamkeit im zweiten Spielabschnitt, in der die Adler vergebens auf den (berechtigten) Pfiff der Schiedsrichter warteten, nutzte Joshua Samanski in der 35. Minute zur wegweisenden 3:2.

Neu-Kapitän Denis Reul hatte den Favoriten mit einer tollen Einzelleistung in Führung gebracht. Die hielt aber nicht lange. Michael Connolly (13.) und Travis St. Denis (15.) drehten die Partie jeweils nach tollen Kontern der Gastgeber. Die brachte auch der zwischenzeitliche Ausgleich von Nico Krämmer (30.) nicht aus der Ruhe. Die Straubinger konterten erneut und erzielten das 3:2, weil die Schiedsrichter nach dem klaren Beinstellen gegen Ruslan Ishkakov weiterspielen ließen, während die Adler offensichtlich auf den Pfiff warteten.

Im Schlussdrittel vergab Nico Krämmer per Penalty die beste Ausgleichchance, während Conolly elf Sekunden vor Schluss in doppelter Unterzahl, Felix Brückmann hatte schon das Eis verlassen und Straubings Andreas Eder saß auf der Strafbank, mit seinem Schuss ins leere Tor die Entscheidung besorgte. Noch schlimmer als die Niederlage könnte die Adler die Verletzung von Torhüter Dennis Endras treffen, der nach 30 Minuten mit Adduktorenproblemen vom Eis gegangen war.

Straubing Tigers: Karhunen – Lampl, Brandt; Scheid, Kohl; Daschner, Manning; Klein – Elsner, Eder, Schönberger; St. Denis, Balisy, Leier; Akeson, Connolly, Mouillierat; Mulock, Brunnhuber, Samanski

Adler Mannheim: Endras, Brückmann (ab 29.) – Holzer, Melart; Reul, Preto; Akdag, Dziambor – Bast, Szwarz, Dawes; Plachta, Desjardins, Wohlgemuth; Rendulic, Ishkakov, Krämmer; Thiel, Klos, Tosto

Tore: 0:1 Reul 9:44, Connolly (Schönberger 12:16, 2:1 St. Denis (Balisy) 14:24, 2:2 Krämmer (Reul) 29:54, 3:2 Samamski 34:08, 4:2 Connolly 59:49 - Strafzeiten: 10 - 6 - Beste Spieler: Karhunen, Connolly, Eder – Reul, Krämmer - Schiedsrichter: Hunnius (Berlin)/ Kopitz (Iserlohn).