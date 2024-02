Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht nur eines, sondern gleich drei Gesichter zeigten die Adler Mannheim bei ihrem 6:4-Erfolg über die Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga. Für eine Kampfansage in Richtung Frankfurt reichte es dann aber doch noch.

Dass die Stimmung bei den Gastgebern vor 11.434-Zuschauern am Donnerstag in der heimischen SAP-Arena einigermaßen aufgeräumt war, lag zum einen an einer wesentlichen Leistungssteigerung der Mannheimer