Nach dem Rückschlag am vergangenen Wochenende strebt der SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga den nächsten Sieg an.

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen zu Gast. Nach dem 0:3 am vergangenen Wochenende gegen den FC St. Pauli strebt die Mannschaft von Trainer Julian Schuster Wiedergutmachung an. Beide Teams stehen vor dem Duell im Tabellenmittelfeld. Die Hanseaten gewannen zuletzt nach einem 0:3-Rückstand noch mit 4:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Ein besonderes Spiel dürfte es für Freiburgs Dinkci werden. Der Offensivspieler wurde in Bremen geboren und spielte schon in der Jugend für Werder. Trotzdem entschied er sich im Sommer gegen eine Rückkehr und für einen Transfer zum SC. In der vergangenen Saison war er an den 1. FC Heidenheim verliehen.