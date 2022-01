Das lange Warten hatte offiziell erst um 14 Uhr ein Ende – nur fünfeinhalb Stunden vor Beginn der geplanten Eishockey-Partie: Da die von Corona geplagten Nürnberg Ice Tigers keine spielfähige Mannschaft zusammenbekamen, wurde die für Freitagabend angesetzte Begegnung gegen die Adler Mannheim kurzfristig abgesagt. „Das ist die beste Lösung, wir müssen in diesen Zeiten flexibel bleiben“, sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara pragmatisch.

Zehn positive Corona-Fälle im Kader der Franken waren bereits bekannt, die Testergebnisse für vier weitere Verdachtsfälle lagen nicht rechtzeitig vor. Eine rechtzeitige Anreise der Gäste, die in Mannheim auf das Signal zur Abfahrt warteten, war so nicht mehr möglich.

Das letzte Adler-Spiel war vor anderthalb Wochen

Auch die Adler hatten am Montag einen Corona-Ausbruch vermeldet, sie hätten allerdings genügend Profis aufs Eis gebracht. Laut Regelwerk gilt ein Team mit zehn Feldspielern und einem Torwart als spielfähig. Die Adler bestritten somit ihre letzte Partie vor der Olympia-Pause vor anderthalb Wochen: das 1:2 in Straubing, von wo die Mannschaft möglicherweise das Virus mit heimschleppte. Am Tag danach vermeldeten die Tigers mehrere positive Fälle.