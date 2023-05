Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 1. FC Kaiserslautern ist mit einem 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den Halleschen FC in die Woche der Wahrheit gestartet. In einem turbulenten Spiel kassierten die Roten Teufel am Samstag in Unterzahl den Ausgleich – und schlugen dann zurück.

„Endspurt heißt Siege erzwingen!“ oder „10 Spiele, 6 Siege = Klassenerhalt!“ Die Ansagen der Fans waren deutlich. Zu sehen auf großen Bannern in der Westkurve. Der 1. FC