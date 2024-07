Die Ortsdurchfahrt Höhfröschen wird ab Montag, 29. Juli, für voraussichtlich vier Tage voll gesperrt. Grund sind Kanalarbeiten. Geöffnet wird hingegen ab Montag wieder der Bereich Hauptstraße/Zweibrücker Straße in Thaleischweiler-Fröschen. Dort wurden die Arbeiten im Bereich Wasser und Kanal abgeschlossen.

Kurz hinter dem Ortseingang aus Richtung Thaleischweiler-Fröschen sind in der Hauptstraße in Höhfröschen dringende Kanalarbeiten zu erledigen. Die Verbandsgemeindewerke gehen davon aus, dass die Ortsdurchfahrt vier Tage voll gesperrt werden muss. Der Verkehr wird von Thaleischweiler-Fröschen und Pirmasens kommend jeweils über Rieschweiler-Mühlbach umgeleitet.

Die Vollsperrung wird nicht für die gesamte Dauer der Bauarbeiten benötigt. In der Folge wird die Ortsdurchfahrt im Baustellenbereich halbseitig gesperrt, der Verkehr entsprechend geregelt und die Durchfahrt wieder ermöglicht.

In Thaleischweiler-Fröschen werden Auto- und Lastwagen-Fahrer bereits im Kreisel Biebermühler Straße auf die Sperrung der Ortsdurchfahrt Höhfröschen hingewiesen und nach Rieschweiler-Mühlbach umgeleitet.

Ortsdurchfahrt Thaleischweiler-Fröschen wieder offen

Ab Montag kann wieder regulär durch die Hauptstraße in Thaleischweiler-Fröschen gefahren werden. Die normale Verkehrsregelung mit Einbahnstraßenanordnung für die Haupt- und die Talstraße gilt ab Montag wieder. Die baubedingte Umfahrung über die Uferstraße endet. Die Werke haben in den vergangenen Jahren die Kanal- und Wasserleitungen in der Hauptstraße komplett saniert. Es waren notwendige Vorarbeiten für den anstehenden Ausbau der maroden Hauptstraße, die im Zuge der Ortskernsanierung verkehrsberuhigter gestaltet wird.

Ursprünglich war die Hauptstraßensanierung nur bis zum Kreuzungsbereich Kirchberg vorgesehen gewesen, da dort das Sanierungsgebiet endet. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) – die Hauptstraße ist zugleich eine Landesstraße – hatte der Gemeinde angeboten, die Straße bis zur Einmündung Zweibrücker Straße zu sanieren. Im Mai hatte der Gemeinderat Thaleischweiler-Fröschen der Planung zugestimmt.