Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum neuen Jahr ist an der Saar so einiges im Fluss: Vor der fünftägigen Dienstreise an Ems und Elbe hat die sportliche Führung des 1. FC Saarbrücken in puncto kickendes Personal allerhand Wellen gemacht. Nur wer noch spielen darf (und kann) fährt mit nach Meppen und nach Magdeburg. Beim SVM im Emsland stößt der FCS am Samstag (14 Uhr) das Fußballjahr 2021 an.

Vier Akteure sind verletzt, einer nicht ganz fit. Sechs sind seit Neujahr weg vom Fenster – dafür klettern nun drei Neue in den Bus. Angesichts solcherlei Bewegung im