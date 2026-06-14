Die Füchse Berlin greifen erneut nach Europas Handball-Thron. Doch in ihrem zweiten Finale in Serie wartet ein Rekordsieger. Kann das Team dennoch diesmal Gold holen?

Köln (dpa) - Nach der erfolgreichen Revanche gegen den SC Magdeburg und dem erneuten Einzug ins Finale der Champions League wollen die Füchse Berlin nun ihren ersten Triumph in der Königsklasse perfekt machen. «Nach einem geilen Spiel ist nichts gewonnen. Ich will mir nicht zum zweiten Mal die Silbermedaille umhängen», sagte Berlins Linksaußen Tim Freihöfer nach dem 40:35-Erfolg gegen den Erzrivalen im Halbfinale des Final Four in Köln.

Im Vorjahr war der Hauptstadtclub im Endspiel noch an den Elbestädtern gescheitert. Nun wartet nach einer offensiv hochklassigen Partie gegen den deutschen Meister im Finale am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN und Dyn) der Rekordsieger FC Barcelona. Die favorisierten Spanier setzten sich in ihrem Halbfinale erst in der Verlängerung mit 37:32 gegen den dänischen Club Aalborg Handbold um den deutschen Nationalspieler Juri Knorr durch.

Hanning: Momentum im Final Four entscheidend

Berlins Vereins-Boss Bob Hanning, der vom besten Spiel der Saison sprach, wollte vor dem zweiten Endspiel der Königsklasse in Serie aber nichts von der Rollenverteilung wissen. «Nicht die beste Mannschaft muss das Final Four gewinnen, sondern die, die über 48 Stunden das beste Momentum hat. Wir hatten bisher ein sehr gutes Momentum», betonte der 58-Jährige und lobte vor allem die «überragende Offensivleistung» seines Teams gegen den SCM.

Der SC Magdeburg kann nach der Halbfinalniederlage noch Platz drei erreichen. Foto: Marius Becker/dpa

Der deutsche Meister und Vorjahressieger will vor dem Finale im Spiel um Platz drei (15.00 Uhr) noch einmal angreifen und die Saison mit einem versöhnlichen Abschluss beenden. «Wir haben jetzt keine Wahl mehr, es ist jetzt so. Wir werden alles dafür tun, um Dritter zu werden. Heute war Berlins Tag. Ich habe das Gefühl, dass sie bei jedem Angriff getroffen haben», sagte SCM-Rückraumspieler Felix Claar nach der Halbfinalniederlage.