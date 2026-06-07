Dänemarks Rekordnationalspieler Christian Eriksen hat erneut einen Zusammenbruch auf dem Fußballfeld erlitten. Das weckt Erinnerungen an seinen Herzstillstand bei der EM 2021.

Odense (dpa) - Dänemarks Fußball-Star Christian Eriksen ist erneut während eines Länderspiels auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Obwohl der dänische Fußball-Verband DBU zeitnah eine Entwarnung gab («Christian geht es gut»), dachten Spieler und Zuschauer sofort an den Herzstillstand und die Wiederbelebung Eriksens während eines EM-Spiels 2021 in Kopenhagen. «Das weckt Erinnerungen», sagte Dänemarks Kapitän Pierre Emile Höjbjerg dem Fernsehsender TV2. «Angesichts dessen ist es gut ausgegangen.»

Der erneute Zusammenbruch des 34 Jahre alten Mittelfeldspielers vom VfL Wolfsburg ereignete sich in der 65. Minute des Länderspiels gegen die Ukraine. Der Schiedsrichter brach die Partie beim Stand von 2:1 für die Dänen ab.

«Ich drehte mich um und sah, dass Christian gerade zu Boden sank», sagte Höjbjerg. «Die Reaktion erfolgte schnell, respektvoll und umsichtig. Ein großes Lob an diejenigen, die sich darum gekümmert haben.»

Mitspieler rufen Teamärzte

Mitspieler riefen sofort die dänischen Teamärzte herbei und bildeten zusammen mit den Ukrainern einen Sichtschutz um den am Boden liegenden Eriksen. Die Zuschauer in Odense riefen lautstark «Eriksen, Eriksen». Einige Spieler brachen in Tränen aus.

Der Wolfsburg-Profi konnte nach einer ersten Behandlung aber wieder aufstehen. Umringt von dänischen und ukrainischen Spielern ging er danach selbst zu einem Krankenwagen. Seine Ehefrau Sabrina Kvist Jensen begleitete ihn ins Hospital.

«Christian geht es gut. Er hat das Spielfeld aus eigener Kraft verlassen. Soweit ich das beurteilen kann, funktioniert der Herzschrittmacher einwandfrei», wird der dänische Teamarzt Morten Boesen in einer ersten Mitteilung des Verbands zitiert.

«Er war kurzzeitig bewusstlos, kam aber sehr schnell wieder zu sich und wir konnten rasch Kontakt zu ihm herstellen», sagte Boesen. «Nun muss er im Krankenhaus weiter untersucht werden, um die Ursache des Vorfalls zu klären. Wir stehen in ständigem Kontakt mit ihm und den Ärzten im Krankenhaus.»

Eriksens Verein VfL Wolfsburg schickte eine Botschaft in den sozialen Netzwerken: «Wir denken an dich, Christian.»

Trainer reagiert geschockt

Auch Dänemarks Nationalcoach Brian Riemer reagierte geschockt. «Ich fühle mich leer», sagte der 47-Jährige. Er kennt Eriksen bereits aus einer gemeinsamen Zeit beim englischen Club FC Brentford.

«Ich freue mich darauf, ihn zu sehen. Ich werde jetzt zu ihm fahren, sobald es mir möglich ist. Ich habe das Gefühl, ihn sehen zu müssen», sagte Riemer. Eriksen sei ein Mensch, «der mir sehr viel bedeutet. Einigen Spielern kommt man näher als anderen. Und er war einer derjenigen, zu denen ich bei Brentford eine enge Bindung aufgebaut habe.»

Während der EM 2021 war Eriksen während des ersten dänischen Spiels gegen Finnland in Kopenhagen zusammengebrochen. Die Bilder gingen damals um die Welt. Der Mittelfeldspieler musste noch auf dem Spielfeld reanimiert werden.

2022 setzte er seine Karriere fort, nachdem ihm unter anderem ein Defibrillator (ICD) am Herzen eingesetzt wurde. Nach Stationen bei Brentford und Manchester United wechselte er im vergangenen Sommer zum VfL Wolfsburg und stieg mit dem Club aus der Bundesliga ab. Die Qualifikation zur Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko verpassten die Dänen ebenfalls. Ob und wie es mit Eriksens Laufbahn weitergeht, ist offen.