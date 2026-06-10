Vier Tage vor dem Auftaktspiel gegen Curaçao formieren sich die DFB-Kicker zum offiziellen WM-Mannschaftsfoto. Beim DFB-Team sind es aber nicht nur 26 gemeldeten Kader-Akteure, sondern einer mehr.

Winston-Salem (dpa) - Torwart Jonas Urbig sorgt bei der Fußball-WM für ein Novum. Bei der Aufnahme des offiziellen Mannschaftsfotos, das einen Tag vor dem Turnierstart vor dem Training der DFB-Auswahl in Winston-Salem aufgenommen wurde, ist der 22 Jahre alte Schlussmann des FC Bayern München als 27. Spieler dabei. Die Kadergröße der 48 teilnehmenden Teams beim Turnier in Kanada, Mexiko und den USA beträgt jeweils 26 Akteure.

Warum ist Urbig dabei? Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die Nummer zwei des FC Bayern als vierten Torwart mit nach Amerika genommen. Ein Grund ist, dass Nagelsmann einen vierten Torwart beim Training dabeihaben wollte.

Alles im Plan bei Neuer

Urbig ist aber auch deswegen schon vor Ort und im Trainings-Rhythmus für den Fall, dass ein Schlussmann aus dem Trio Manuel Neuer (FC Bayern), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Alexander Nübel (VfB Stuttgart) im Verlauf des Turniers verletzt ausfallen sollte. Nagelsmann könnte dann einen Keeper nachnominieren.

Als Trainingstorwart dabei in Winston-Salem: Jonas Urbig. Foto: Jan Woitas/dpa

Ausgeschlossen ist das nicht: DFB-Rückkehrer Neuer (40) war schließlich mit einer Wadenblessur in die Vorbereitung gestartet. Der Weltmeister von 2014 ist aber inzwischen wieder im Mannschaftstraining und anscheinend fit genug, um am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im ersten Gruppenspiel gegen den WM-Neuling Curaçao in Houston erstmals nach zwei Jahren wieder im DFB-Tor stehen. Es wäre sein 125. Länderspiel.

Beim Training drei Tage vor der Reise nach Texas waren alle 26 DFB-Akteure auf dem Platz im Einsatz - und natürlich Urbig als inoffizielles Kadermitglied Nummer 27.