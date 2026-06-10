Vor dem WM-Start in Mexiko-Stadt sichern Hunderte Polizisten den Flughafen – mögliche Lehrerproteste sorgen für angespanntes Klima rund um das Turnier. Auch das Festival für Fans steht auf der Kippe.

Mexiko-Stadt (dpa) - Angesichts möglicher Lehrerproteste am internationalen Flughafen von Mexiko-Stadt sind am Vortag der WM-Eröffnung Hunderte Polizisten zur Sicherung des Terminals eingesetzt worden. Beamte mit Helmen, Schutzschilden und Schlagstöcken wurden am Mittwoch (Ortszeit) innerhalb und außerhalb des Flughafens stationiert, wie in Videos von örtlichen Medien zu sehen war.

«Zutritt haben nur Passagiere mit Bordkarte sowie Begleitpersonen, sofern deren Anwesenheit unbedingt erforderlich ist», teilte der Flughafen Benito Juárez auf der Plattform X mit. Reisenden wurde empfohlen, mit ausreichend Vorlaufzeit einzutreffen, da es in der Umgebung des Flughafens zu Demonstrationen kommen könne. Auch das Aztekenstadion, in dem die WM am Donnerstag mit einer Show und dem Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika eröffnet wird, ist weiträumig von der Polizei abgesperrt.

Ungewissheit um Fan-Festival auf dem Zócalo-Platz

Seit Wochen fordert eine radikale Lehrergewerkschaft mit Straßenblockaden und anderen Protestaktionen die Abschaffung eines Rentengesetzes aus dem Jahr 2007. Nach Angaben der Regierung ist diese Forderung jedoch nicht umsetzbar. Mehrere Hauptverkehrsstraßen der Hauptstadt sind von Demonstranten blockiert.

Die Lehrer haben zudem ein Protestcamp im historischen Zentrum der Hauptstadt errichtet. Dort, auf dem Zócalo im Herzen der Altstadt, soll ein Fan-Festival mit bis zu 80.000 Besuchern stattfinden. Auch Präsidentin Claudia Sheinbaum wollte die Eröffnungsfeier dort verfolgen – und nicht im Stadion.

Derzeit ist sogar noch ungewiss, ob der Platz zum WM-Auftakt überhaupt für Fans geöffnet wird. «Sollte der Zócalo aus irgendeinem Grund für die Eröffnungsfeier nicht zur Verfügung stehen, gibt es 18 Veranstaltungsorte, an denen man die Feier kostenlos verfolgen kann», sagte Sheinbaum. «Wir werden später darüber informieren, wie wir mit dem Fan-Fest verfahren werden», sagte die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Clara Brugada, vor Journalisten.

Mexiko ist zum dritten Mal Gastgeber einer Fußball-Weltmeisterschaft, die diesmal gemeinsam mit den USA und Kanada ausgetragen wird. In Mexiko-Stadt finden fünf Spiele statt, in Monterrey und Guadalajara jeweils vier.