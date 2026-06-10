Die Sängerin präsentiert bei der Gala in Los Angeles erstmals ihren neuesten Song am Klavier - und schwärmt: Der fünfte Teil der Filmreihe sei für sie ein «Meisterwerk».

Los Angeles (dpa) - US-Megastar Taylor Swift hat ihre Fans bei der Filmpremiere von «Toy Story 5» in Los Angeles mit einem Überraschungsauftritt begeistert. Nach der Vorführung am Dienstagabend (Ortszeit) setzte sich die 36-Jährige ans Klavier und präsentierte erstmals vor Publikum ihren neuen Song «I Knew It, I Knew You», wie auf Instagram-Videos des Animationsstudios Pixar zu sehen war. Das Lied schrieb sie eigens für den Film von Disney und Pixar.

Swift trug bei dem Auftritt ein bodenlanges, mit Strasssteinen besetztes gelbes Kleid. Anschließend sang sie mit Songwriter-Legende Randy Newman den «Toy Story»-Klassiker «You’ve Got a Friend in Me».

Swift: Neuer Film ist ein «Meisterwerk»

«Es bedeutet mir unglaublich viel, ein kleiner Teil des Universums dieser Filme zu sein», sagte die Sängerin nach Angaben des Magazins «Deadline». Der neue Teil sei «ein Meisterwerk». Swift hatte sich bereits bei der Ankündigung des Songs Anfang Juni als großen Fan der Filmreihe bezeichnet.

«Toy Story 5» startet am 19. Juni in den USA und am 23. Juli in Deutschland. Der letzte Teil kam 2019 auf die Leinwand. Der erste Film schrieb 1995 als erster vollständig computeranimierter Spielfilm Filmgeschichte. Das Abenteuer um die Spielzeugfiguren Woody und Buzz Lightyear brachte Regisseur John Lasseter einen Extra-Oscar für Entwicklung und Anwendung innovativer Technik ein.