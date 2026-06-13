Jahr für Jahr freuen sich Menschen in Großbritannien über zahlreiche royale Ehren. 2026 sind etwa Sportlerinnen, Musiker und eine Autorin darunter – aber auch eine besonders heldenhafte Ärztin.

London (dpa) - Schauspielerin Helen Mirren, eine Rugby-Legende und mehrere Spielerinnen des englischen Fußball-Nationalteams erhalten zu Ehren von König Charles III. (77) royale Ehrentitel. Das geht aus der «King's Birthday Honours List» hervor, die die Regierung in der Nacht zum Samstag veröffentlichte.

Auf der Liste zu Charles' offiziellen Geburtstagsfeierlichkeiten – geboren wurde der Monarch im November 1948 – stehen in diesem Sommer knapp 1.200 Prominente und weniger bekannte Menschen, die sich um die Allgemeinheit und den Staat verdient gemacht haben.

Verliehen werden die vielfältigen Ehren auf Vorschlag der Regierung. Am bekanntesten ist die Ritterwürde, die mit einer Erhebung zum Sir oder zur Dame einhergeht. Abgestuft darunter sind die Orden CBE, OBE und MBE zu finden. In Gänze lauten die Titel Commander, Officer und Member of the British Empire.

Auf der Liste zu Charles' offiziellen Geburtstagsfeierlichkeiten stehen mehr als 1.000 Menschen. (Archivbild) Foto: Dominic Lipinski/dpa

Auch Black-Sabbath-Musiker unter Geehrten

Die britische Schauspielerin Helen Mirren (80, «The Queen»), ist nun Teil des exklusiven Ordens «Companions of Honour», dem maximal 65 Menschen angehören. Sie wurde für ihre Verdienste im Bereich Theater geehrt.

Gleich mehrere der Ausgezeichneten gehören zu den «Lionesses», die im Sommer 2025 mit England Fußball-Europameisterinnen wurden. Unter ihnen ist die Stürmerin Chloe Kelly, die im EM-Finale den entscheidenden Elfmeter verwandelte. Sie darf sich nun zum «Order of the British Empire» zählen. Auch Torhüterin Hannah Hampton und Verteidigerin Jess Carter, die mit der deutschen Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger verlobt ist, wurden geehrt.

Auch Englands Fußball-Nationalspielerin Chloe Kelly darf sich über eine Auszeichnung freuen. (Archivbild) Foto: Michael Buholzer/dpa

Ebenfalls mit einem «Gong» bedacht, wie die Auszeichnungen auch scherzhaft genannt werden, wurde die Rugby-Legende Kevin Sinfield. Er darf sich über einen Ritterschlag freuen. Der legendäre Heavy-Metal-Gitarrist Tony Iommi von Black Sabbath gehört durch seine Verdienste im Bereich der Musik und seinem gesellschaftlichen Engagement ebenso zu den Geehrten.

Southport-Ärztin bekommt Auszeichnung

Unter den weniger prominenten Titelträgern sticht die Chirurgin Vittoria Bucknall hervor, die eine British Empire Medal (BEM) erhielt. Sie behandelte nach dem Messerangriff in Southport im Sommer 2024 mehrere verletzte Kinder. Bei der Gewalttat wurden drei Mädchen im Alter von sechs, sieben und neun Jahren bei einem Taylor-Swift-Tanzkurs ermordet.

Auch über eine Ehrung freuen darf sich die Autorin Julia Donaldson, die das beliebte Kinderbuch «Der Grüffelo» verfasste. Sie darf sich nun Dame nennen.