Manuel Neuer und Jonas Urbig starten ihren ersten WM-Tag in Chicago mit einem Spaziergang am Lake Michigan – begleitet vom DFB-Arzt und neugierigen Passanten.

Chicago (dpa) - Manuel Neuer und Jonas Urbig sind mit einem Morgenspaziergang am Lake Michigan in ihren ersten WM-Tag in Amerika gestartet. Die Bayern-Torhüter drehten eine Runde unweit des Teamhotels der Fußball-Nationalmannschaft in Chicago. Mit dabei im frühen Sonnenschein war auch DFB-Arzt Jochen Hahne. Neuer und Urbig setzten sich auf eine Mauer, schauten Beachvolleyball-Spielern an der beliebten Strandpromenade zu und wurden von Passanten um Selfies gebeten.

Die Nationalmannschaft war am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Chicago angekommen. Anschließend war Bundestrainer Julian Nagelsmann mit dem gesamten Team schon für eine Runde am Lake Michigan. Am Mittwoch steht am späten Vormittag (18.00 Uhr/MEZ) das erste Training in den USA auf dem Gelände von Chicago Fire an.

Comeback im USA-Test?

Neuer (40) könnte nach seiner Wadenverhärtung am Samstag (20.30 Uhr/ RTL) bei der WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA erstmals nach fast zwei Jahren wieder im DFB-Tor stehen. Nagelsmann hatte ihn für die WM für ein Comeback zurückgeholt. Beim 4:0 am Sonntag in Mainz gegen Finnland hatte der Bundestrainer noch auf Neuer zur Schonung verzichtet und Oliver Baumann eingesetzt.

Urbig dient wie beim FC Bayern als Neuer-Backup. Der 22-Jährige gehört hinter den Ersatz-Torhütern Baumann und Alexander Nübel nicht zum offiziellen WM-Kader, könnte aber jederzeit nachnominiert werden, sollte ein anderer Schlussmann für das gesamte Turnier nicht zur Verfügung stehen. In die Trainingsarbeit ist er von Nagelsmann komplett eingebunden.

Rudi Völler verlässt den Mannschaftsbus der DFB-Elf in Chicago. Foto: Christian Charisius/dpa