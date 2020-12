Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat in ungewöhnlicher Rolle als Pizza-Bote medizinischem Personal auf COVID-19-Intensivstationen eine Freude gemacht. Der Innenverteidiger des englischen Spitzenklubs FC Chelsea ließ insgesamt 420 Personen in 13 Kliniken in zehn Städten deutschlandweit mit Essen beliefern. Dabei wählte er nach Großstädten und Regionen aus, die besonders hohe Inzidenzwerte aufweisen, vor allem im stark betroffenen Osten, aber auch in Stuttgart oder Berlin-Neukölln, wo er gespielt hat bzw. aufgewachsen ist. Zudem erhielten die Mitarbeiter einen persönlichen Dankesbrief von Rüdiger. Der 27-Jährige nannte die sich verschlechternde Pandemie-Lage in seiner Heimat „wirklich tragisch“ und betonte: „Die Personen, die auf den Corona-Intensivstationen arbeiten, machen derzeit einen unmenschlich tollen Job. Für mich sind das alles Ehrenfrauen und Ehrenmänner! Für das Gemeinwohl stellen sie ihre eigene Gesundheit hinten an – das verdient allerhöchsten Respekt.“ Er habe diesen Leuten für ihre Dienste „in dieser sehr schwierigen Zeit“ Danke sagen wollen. Das Echo war überwältigend positiv. Rüdiger regte an, „dass in den Jahresrückblicken 2020, die bald wieder anstehen, nicht irgendwelche Sportler oder Schauspieler gewürdigt werden sollten, sondern vielmehr all die Mitarbeiter auf den Corona-Intensivstationen“. Grundsätzlich sollte diesen wertvollen Arbeitskräften aber nicht nur in diesem Pandemie-Jahr, „sondern immer“ gedankt werden.