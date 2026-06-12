Fußball Medien: Ex-Eintracht-Coach Toppmöller nach Lens

Dino Toppmöller
Steht beim französsichen Vize-Meister auf der Wunschliste: Dino Toppmöller (Archivbild).

Nach Medienberichten hat Dino Toppmöller eine neue Aufgabe als Coach gefunden. Der frühere Eintracht-Trainer soll vor einem Engagement bei RC Lens in Frankreich stehen.

Frankfurt/Main (dpa) - Der frühere Eintracht-Coach Dino Toppmöller steht offenbar vor einem Engagement in Frankreich. Wie verschiedene Medien berichteten, soll der 45-Jährige bereits am Montag einen Zweijahresvertrag beim französischen Vize-Meister RC Lens unterschreiben und dann auch offiziell vorgestellt werden.

Toppmöller, der im Januar bei Eintracht Frankfurt nach zwei erfolgreichen Jahren, aber einer schwachen Hinrunde, entlassen worden war, soll demnach der Wunschkandidat der Franzosen gewesen sein. Dort soll er die Nachfolge von Pierre Sage antreten, der wohl zu Crystal Palace nach England geht.

Toppmöllers Art, Fußball spielen zu lassen, hat die Verantwortlichen den Berichten zufolge überzeugt. Zudem spricht er durch seine Trainerstationen in Luxemburg und Belgien fließend Französisch. Mit Lens würde Toppmöller in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Bei der Eintracht hat er noch einen bis Juni 2028 gültigen Vertrag.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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