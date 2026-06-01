Zu Jahresbeginn wird bekannt, dass bei Kevin Keegan Krebs diagnostiziert wurde. Jetzt äußert sich der 75-Jährige selbst zu seiner Erkrankung.

Newcastle (dpa) - Der frühere HSV-Profi und ehemalige englische Fußball-Nationaltrainer Kevin Keegan ist an Krebs im fortgeschrittenen Stadium erkrankt. Das teilte der 75-Jährige bei einem Interview vor Publikum in einem Theater in Newcastle mit. Bereits im Januar hatte Keegans Familie bekanntgegeben, dass bei ihm Krebs diagnostiziert worden war, und von «anhaltenden Bauchbeschwerden» gesprochen.

Krebs wurde nach Autounfall entdeckt

«Ich hatte einen Autounfall und musste deshalb operiert werden», erzählte der einstige Profi des FC Liverpool und von Newcastle United. «Während der Untersuchung für die Operation entdeckten sie, dass ich Krebs habe. Sie sagten, sie hätten einen absoluten Top-Arzt für die Behandlung dessen, was ich habe – Krebs im Stadium IV.»

Die Chancen auf Genesung lägen nach Aussage seines Arztes bei 33 Prozent. «Ich dachte, es wären 80 oder 90 Prozent», so Keegan. «Aber im Moment bin ich noch hier.»

Deutscher Meister mit dem HSV

In seiner Zeit beim Hamburger SV, dessen Trikot Keegan von 1977 bis 1980 trug, gewann er einmal die deutsche Meisterschaft und zweimal den Ballon d'Or. Zuvor hatte er in sechs Jahren beim FC Liverpool fast alles gewonnen. Keegan spielte außerdem für den FC Southampton und Newcastle United, dessen Trainer er später wurde. In der Saison 1995/96 verpasste er ganz knapp den Gewinn der Meisterschaft.