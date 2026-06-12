Zu den Topfavoriten zählen die Niederländer bei der WM nicht. Und doch steckt viel Klasse im Oranje-Team. Der Coach hat einen speziellen Auftrag.

Kansas City (dpa) - Ronald Koeman hat für die WM einen klaren Auftrag mitbekommen. Er möge nicht immer so grimmig schauen, habe seine Frau ihm gesagt, erzählte Koeman. «Ich werde mich bemühen», sagte der Bondscoach der niederländischen Nationalmannschaft, der nicht gerade als Frohnatur daherkommt.

Und vor dem Auftaktspiel des Oranje-Teams am Sonntag (22.00 Uhr MESZ/MagentaTV) in Dallas gegen Japan hat Koeman allen Grund, etwas besorgt zu schauen. Denn die Vorbereitung der Elftal lief nicht rund, vor dem Start in die Fußball-Weltmeisterschaft gibt es bei den Niederländern noch einige Fragezeichen.

«Wir müssen noch ein paar Schritte gehen», sagte Abwehrchef Virgil van Dijk vom FC Liverpool. Die Leistungen in den Testspielen beim 1:2 gegen Algerien und beim mühsamen 2:1 gegen Usbekistan waren nicht dazu angetan, große WM-Euphorie in den Niederlanden zu entfachen.

Viele Ausfälle

Vor allem personell musste Koeman in den vergangenen Wochen einige Rückschläge hinnehmen. In Jurriën Timber, Xavi Simons und Matthijs de Ligt fallen wichtige Stützen verletzt aus. Und Torjäger Memphis Depay ist nach einer komplizierten Saison bei Corinthians São Paulo mit vielen Blessuren auch noch nicht vollkommen fit, gegen Japan dürfte der Routinier erst einmal auf der Bank Platz nehmen.

«Er nähert sich Tag für Tag seinem Topniveau», sagte Koeman. «Er ist unser Top-Torschütze aller Zeiten und wir brauchen ihn», betonte der Bondscoach. Wie sehr Depay den Niederländern fehlt, wurde in den jüngsten Testspielen deutlich. Zwar erspielten sich die Niederländer viele Chancen, trafen aber jeweils nur vom Elfmeterpunkt. «Der letzte Pass und die letzte Entscheidung waren nicht gut», sagte Stürmer Cody Gakpo vom FC Liverpool, der immerhin die Strafstöße verwandelte.

Noch viele Stars dabei

Bei allen Problemen hat das Vertrauen in die eigene Stärke bei den Oranje-Stars aber nicht gelitten. «Ich glaube, dass kein Gegner es schön finden wird, bei der WM gegen uns zu spielen», sagte Mittelfeldregisseur Frenkie de Jong. «Ich glaube, dass die Meinung über uns im Ausland viel positiver ist als in den Niederlanden.»

In der Tat verfügt Koeman nach wie vor über eine starke Mannschaft. In Denzel Dumfries, van Dijk, de Jong, Tijjani Reijnders und Donyell Malen gehören immer noch zahlreiche europäische Topspieler zum Kader. In der Nations League scheiterte die Elftal zuletzt im Viertelfinale erst im Elfmeterschießen an Spanien. «Das zeigt, dass wir mithalten können», sagte de Jong.

Und so geht Koeman zwar nicht in bester Laune, aber dennoch mit einiger Zuversicht in die WM. «Wir haben eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist. Wir haben vollstes Vertrauen in ein gutes Turnier.» Der frühere Wolfsburger Stürmer Wout Weghorst lehnt sich sogar noch etwas weiter aus dem Fenster. «Es gibt für uns nur ein Ziel und das ist, Weltmeister zu werden», sagte Weghorst. Folgen diesen Worten wirklich Taten, wird auch Koeman den Auftrag seiner Frau sicherlich mit Bravour erfüllen.