Mit Filmstars, Rappern und Sportgrößen wirbt Schweden für eine landesweite Trikot-Aktion. Der Verband setzt auf Gemeinschaftsgefühl und Stolz vor dem WM-Start.

Stockholm (dpa) - Ganz Schweden in den Nationalfarben gelb und blau und das «von der nördlichsten Spitze Schwedens bis in den Süden und bis hin nach Monterrey». Klingt skurril? Zumindest etwas schräg wirkt es schon, was sich der schwedische Fußballverband zusammen mit einem Sponsor kurz vor dem WM-Start ausgedacht hat.

Zwölf Stunden vor dem schwedischen WM-Auftakt im mexikanischen Monterrey gegen Tunesien am kommenden Montag (04.00 Uhr MESZ) soll eine Trikot-Zeremonie den WM-Countdown des WM-Dritten von 1994 einläuten. Dazu soll tatsächlich jeder Schwede am Sonntag um 16.00 Uhr MESZ ein Nationaltrikot überstreifen. Die Schweden, die gar kein blau-gelbes Jersey haben, sollen dafür vom Sponsor mit einem Trikot versorgt werden.

Ein Hollywood-Star und Olympia-Helden werben für Aktion

Wie das genau funktionieren soll, blieb unklar. «Wir hoffen auf ein Meer aus Gelb und Blau auf den Straßen und Plätzen sowie in den Sozialen Medien. Das stärkt sowohl das Gemeinschaftsgefühl als auch den Stolz auf die schwedische Männer-Nationalmannschaft», sagt Stefan Abelsted vom schwedischen Fußballverband jedoch.

Um die Nation auf das Event einzuschwören, ist ein Film produziert worden. In diesem werben Hollywood-Schauspieler Peter Stormare, Rapper Petter Alexis sowie unter anderem die Olympia-Goldmedaillengewinner Ebba Andersson und Walter Wallberg für die ungewöhnliche Aktion.