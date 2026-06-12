Vor dem WM-Auftakt spart US-Präsident Donald Trump im Gespräch mit dem US-Team nicht an Lob und zeigt sich überzeugt von den Spielern. Was Trainer Mauricio Pochettino und Kapitän Tim Ream dazu sagen.

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat der Fußball-Nationalmannschaft der USA vor ihrem WM-Auftaktspiel gegen Paraguay viel Erfolg gewünscht. In einem Telefonat mit Trainer Mauricio Pochettino, Kapitän Tim Ream sowie dem gesamten Team war Trump dabei vollen Lobes.

In einem Video-Auszug, der auf dem Social-Media-Kanal des US-Teams zu sehen war, sagte er an Pochettino gerichtet: «Ich muss einfach sagen, Sie sind ein fantastischer Typ, ein fantastischer Trainer. Ihre Bilanz und Ihre Erfolge sprechen für sich, und ich weiß, wie großartig die Spieler sind.» Dann sprach er zur Mannschaft: «Ich denke, ihr habt eine wirklich gute Chance, bis ganz nach vorn zu kommen. Ich möchte euch einfach viel Glück wünschen.»

Pochettino und Ream dankten Trump für die Unterstützung und versprachen, alles zu tun, «um Sie und alle Menschen in diesem Land stolz zu machen».

Rubio statt Trump beim ersten Spiel

Direkt im Stadion in Inglewood wird das Team den US-Präsidenten nicht überzeugen können. Medien hatten zuletzt übereinstimmend berichtet, dass Trump nicht zum WM-Eröffnungsspiel der USA gegen Paraguay kommen werde. Ein Sprecher des US-Außenministeriums hatte bekanntgegeben, dass Außenminister Marco Rubio zum Spiel südlich von Los Angeles reisen werde.

Die USA sind gemeinsam mit Mexiko und Kanada Co-Gastgeber der größten Fußball-WM der Geschichte. Außer Paraguay bekommt es die US-Nationalmannschaft noch mit Australien und der Türkei zu tun.