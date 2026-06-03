Die Krefeld Pinguine spielen nach erfolgreicher Lizenzvergabe wieder in der DEL – was das für den Traditionsclub und den sportlichen Absteiger Dresden bedeutet.

Neuss (dpa) - Die Rückkehr der Krefeld Pinguine in die Deutsche Eishockey Liga ist perfekt. Durch den genehmigten Lizenzierungsantrag des Zweitligameisters steht der Abstieg der Dresdner Eislöwen aber immer noch nicht fest. Das Lizenzierungsverfahren für den anderen Erstligisten läuft noch bis etwa Ende Juni. Sollte ein bisheriger DEL-Club überraschenderweise für die kommende Saison keine Lizenz erhalten, könnten die Sachsen weiter im Oberhaus spielen.

«Wir freuen uns, mit den Krefeld Pinguinen einen Traditionsclub zurück in unserer Liga begrüßen zu können», sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke zum Wiederaufstieg des deutschen Meisters von 2003. Die Pinguine waren 2022 abgestiegen.

Die Rheinländer hatten aus finanziellen Gründen lange offengelassen, ob sie die Lizenzunterlagen für die DEL einreichen. Erst lange nach den gewonnenen Playoffs im Unterhaus hatten sie sich vor gut zwei Wochen dazu entschieden. Der Krefelder Antrag war vorab geprüft worden.