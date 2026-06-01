Fußball Glasner und Iraola begehrt: Geht Leverkusens Suche weiter?

Crystal Palace - Rayo Vallecano
Oliver Glasner ist als Trainer in Europa derzeit begehrt. (Archivbild)

Bayer Leverkusen sucht einen neuen Trainer – doch Favoriten wie Glasner und Iraola stehen auch bei Topclubs in Europa im Fokus.

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen bekommt im Hinblick auf einen möglichen Trainerwechsel namhafte Konkurrenz bei der Kandidatensuche. Nach Andoni Iraola wird auch der zweite angebliche ernsthafte Kandidat Oliver Glasner nun mit einem europäischen Topclub in Verbindung gebracht. Laut Medienberichten soll der Österreicher am Dienstag zu Gesprächen mit AC Mailands Besitzer Gerry Cardinale in die lombardische Metropole reisen.

Die Rossoneri hatten sich nach dem Verpassen der Champions League von Trainer Massimiliano Allegri getrennt. Die «Gazzetta dello Sport» berichtete detailliert, dass Glasner nach einer Analyse des Milan-Kaders ein Konzept vorstellen soll. Nach Angaben der italienischen Sport-Tageszeitung könnte Ralf Rangnick, aktuell Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft, Sportdirektor bei Milan werden.

Andoni Iraola
Andoni Iraola könnte bald in Liverpool coachen. (Archivbild)

Bayer Leverkusen, das ebenfalls die Champions-League-Qualifikation verpasst hat, sucht dem Vernehmen nach einen Nachfolger für Kasper Hjulmand, der allerdings noch ein Jahr Vertrag bei den Rheinländern hat. Glasner und Iraola galten zuletzt als Favoriten auf den Job.

Iraola gilt nach drei erfolgreichen Jahren beim AFC Bournemouth allerdings als möglicher Nachfolger des am Samstag geschassten Arne Slot beim FC Liverpool. Und den früheren Wolfsburg- und Frankfurt-Coach Glasner soll es laut Medienberichten eher nicht zurück in die Bundesliga ziehen. Der 51 Jahre alte Glasner hatte mit Crystal Palace den FA-Cup und die Conference League gewonnen.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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