Der FC Bayern plant den Transfer eines deutschen WM-Spielers. Nathaniel Brown soll nach einer rasanten Entwicklung zum deutschen Meister nach München kommen. Das sagt der 22-Jährige.

München/ Chicago (dpa) - Fußball-Nationalspieler Nathaniel Brown hat das Thema Wechselabsichten zum FC Bayern München im Trainingscamp des deutschen WM-Kaders in Chicago konsequent abgeblockt. «Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM. Deshalb werde ich das nicht kommentieren», sagte der 22 Jahre alte Außenverteidiger von Eintracht Frankfurt in Chicago in einer digitalen Medienrunde.

Die Bayern streben offensichtlich eine Verpflichtung des vielseitig einsetzbaren Profis an. Wie der TV-Sender Sky und die «Bild» berichten, ist sich der deutsche Rekordmeister mit Brown über einen Wechsel in diesem Sommer mündlich einig. Brown trug nicht zur Aufklärung bei. «Es geht um die WM, darum kümmere ich mich jetzt. Voller Fokus auf die WM», wiederholte der viermalige Nationalspieler.

Vertrag bis 2031? Über 60 Millionen Euro Ablöse?

Der WM-Teilnehmer soll demnach einen Vertrag bis Ende Juni 2031 bekommen. Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl soll über den Transfer bereits in direktem Kontakt mit seinem Frankfurter Kollegen Markus Krösche stehen.

Brown habe sehr positive Gespräche mit Bayern-Coach Vincent Kompany geführt, wie es heißt. Allerdings soll die Eintracht rund 65 Millionen Euro Ablöse für den in Frankfurt vertraglich noch bis zum Sommer 2030 gebundenen Profi fordern. Die Eintracht dürfte Zeit haben, schließlich könnte Brown seinen Marktwert bei der WM auch noch weiter erhöhen.

Der Defensivspieler, der auch rechts verteidigen und im Mittelfeld spielen kann, war vor zwei Jahren vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg nach Frankfurt gewechselt. Dort hat er sich rasant weiterentwickelt und in der abgelaufenen Bundesliga-Saison auch den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft.